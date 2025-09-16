１９３６年のベルリン五輪に体操日本代表として出場し、太平洋戦争に出征して２９歳で戦死した有本彦六さんについて、母校・日本体育大の関口雄飛助教（２９）らが約１年半かけて調査を行い、その生涯をまとめた論文を完成させた。「体操ニッポンの礎を築いた功績を知ってほしい」。関口さんは同い年で戦火に散った「戦没オリンピアン」に思いをはせている。（竹田章紘）４年後の「東京」目指したが同大オリンピックスポーツ文