株式会社「やる気スイッチグループ」が運営する個別指導の学習塾で教室長だった男が、女子中学生の教え子にわいせつな行為をしたとして警視庁に逮捕されたことがわかりました。■塾の教室長がわいせつ行為か不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、株式会社「やる気スイッチグループ」が運営する個別指導の学習塾「スクールIE」の元教室長・石田親一容疑者（45）です。捜査関係者によりますと、石田容疑者は2025年3月と5月、都内に