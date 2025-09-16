日本ハムの今川優馬外野手（２８）が１５日、出場選手登録を抹消された。１４日の西武戦で五回に三ゴロ併殺打に倒れた際、右太もも裏に違和感を覚え、六回の守備から途中交代していた。同日に北広島市内の病院で検査を受け「右ハムストリングス筋損傷」と診断された。試合復帰まで４週間の見通しで、今季中の復帰は絶望的となった。９日に昇格した後は５試合で２本塁打を含む８安打と好調だった。