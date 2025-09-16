ＤＥＥＮのボーカル・池森秀一が俳優の森田健作がパーソナリティを務めるＦＭＮＡＣＫ５「青春もぎたて朝一番！」（２１日放送）とニッポン放送「青春の勲章はくじけない心」（２２日放送）に出演する。池森は業界でも「そば通」として知られている。先月には、池森自ら考案したオリジナルレシピで生麺を使った十割蕎麦の専門店「ＳＯＢＡＣＡＦＦＩＫＥＭＯＲＩ」を北の丸の日本武道館内にオープンしたばかり。池森は「