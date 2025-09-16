リング外でもモンスターだ。ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）が防衛から一夜明けた１５日、横浜市内で会見した。前日は「最強の敵」と呼んで警戒していたＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に対し、スピードと技術で圧倒するアウトボクシングを展開して大差の判定勝ちを収めた。自身の試合直前には、テレンス・クロフォード（米国）が世界スーパーミ