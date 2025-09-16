東京世界陸上第3日陸上の世界選手権東京大会第3日が15日、国立競技場で行われた。男子棒高跳び決勝で、アルマント・デュプランティス（スウェーデン）が6メートル30の世界新記録をマークして3連覇を達成。五輪も含めると世界大会で5連覇となった。6メートル15で3連覇を決めた絶対王者は、世界新記録の6メートル30にバーを上げた。1回目、2回目は惜しい跳躍ながらバーが落下。最終3回目のアタック、人類で最も高く舞った。バ