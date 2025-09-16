◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）巨人・田中将大投手（３６）の日米通算２００勝達成は持ち越しとなった。ＤｅＮＡ戦に先発し、丸やキャベッジの好守にも助けられながら５回まで無失点。しかし、０―０の６回に石上に右越え２点二塁打を許し、６回２失点で３敗目。試合後、阿部監督が中５日で２１日の中日戦（バンテリンＤ）に先発させることを明言した。直接対決２連戦に連敗したチームは８月２日以