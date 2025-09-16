◆大相撲秋場所２日目（１５日、東京・両国国技館）新小結・安青錦が初白星を挙げた。東前頭３枚目・熱海富士を取り直しの末、寄り切った。１０月には大阪に初の後援会が発足予定。高まる注目度も力に変え、初優勝を目指す。大関昇進に挑む関脇・若隆景は西前頭２枚目・王鵬を寄り切り、初白星。先場所途中休場の横綱・豊昇龍は小結・高安を寄り切り、横綱・大の里、大関・琴桜とともに２連勝とした。安青錦が得意のひねり技