◆パ・リーグオリックス０―５ソフトバンク（１５日・京セラＤ大阪）オリックス・曽谷龍平投手（２４）が１５日、出場選手登録を抹消された。１４日のソフトバンク戦（京セラＤ）で、海野の折れたバットが胸部を直撃。２回途中で降板し、大阪市内の病院で胸部打撲と診断されていた。この日はウォーキングと軽いキャッチボールで状態を確認。「思ったより痛みもないので、次の登板に向けてベストを尽くしたい」と笑顔で、軽傷を