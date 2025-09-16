◆パ・リーグオリックス０―５ソフトバンク（１５日・京セラＤ大阪）恩人にささげる白星だった。ソフトバンクが３連勝で優勝マジックを１１にした。２０２０年９月１５日、当時３軍コンディショニング担当の川村隆史さんが遠征先で急死（享年５５）。命日のこの日、京セラＤの選手サロンには似顔絵入りＴシャツが飾られた。「昨日、（中村）晃とも話したけど、去年も（命日に）苦しい試合を勝った。勝利を報告できて良かった」