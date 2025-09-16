◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―２中日（１５日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手（２６）が９戦ぶりの３７号から２打席連発、５打点の大暴れで４０発が目前に迫ってきた。初回に左中間フェンス直撃の先制二塁打を放ち、迎えた３回１死一塁の第２打席。松葉の変化球を完璧に捉え、バックスクリーン右に運ぶ３７号２ラン。「コンタクトを意識して」というスイングで、メジャーでも上位の打球速度１８０キロをマークした。あっとい