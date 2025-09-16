Ｊ１町田は１６日にアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の初戦となるＦＣソウル戦に臨む。町田の経営管理部兼運営部の古屋卓哉部長がスポーツ報知の取材に応じ、ＡＣＬＥへ向けての準備や初挑戦ならではの苦労を語った。＊＊＊８戦のうち４試合がアウェーとなるＡＣＬＥ１次リーグ。町田はジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア・９月３０日）、上海海港（中国・１０月２１日）、江原（韓国・１１月