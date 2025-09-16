読売テレビは１５日、１０月１日より朝の情報番組として「ＺＩＰ！」（月〜金曜・前５時５０分）の放送と、「ＺＩＰ！」内の関西ローカルパート（月〜木曜・前７時４０分頃〜５５分頃、金曜・前６時６分〜５４分／７時４０分頃〜５５分頃）の放送を開始すると発表した。関西ローカルパートのＭＣとして、今年４月に読売テレビに入社したばかりの吉澤真彩（まや）、増田陽名（ひな）、藤岡宗我の３人の新人アナウンサーを抜てき