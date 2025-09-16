◇世界陸上第3日（2025年9月15日国立）女子3000メートル障害の予選で、斎藤みう（23＝パナソニック）が決勝進出は逃したものの9分24秒72で日本新記録を樹立した。08年に早狩実紀が樹立した9分33秒93を大幅に更新。「約10秒更新できてうれしい」と笑顔を爆発させた。静岡県立伊豆中央高から日体大に進学し、2年から同種目を始めた。苦難も多かったが、400メートルなど短い距離の走り込みで着実に力を付けてきた。今年のアジ