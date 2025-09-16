◇世界陸上第3日（2025年9月15日国立）2度目のマラソン挑戦となった近藤が、日本勢最高の11位と健闘した。先頭集団でレースを進め、30キロ過ぎで一度は離されながらも「この先の人生で悔いが残る」と必死に食らいついた。38キロ付近で限界が訪れて脱落。「（入賞の）8位まであと少しだった。悔しさと達成感の半々な気持ち」と率直な思いを口にした。今年2月の大阪で、日本歴代5位で初マラソン日本最高となる2時間5分39秒を