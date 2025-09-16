WBA世界ミニマム級王座決定戦で5回負傷判定勝ちし、新王者になった松本流星（27＝帝拳）が一夜明けた15日、都内の所属ジムで会見した。偶然のバッティングで試合続行が不可能となり、相手の高田勇仁（27＝ライオンズ）は救急搬送。試合直後は笑顔もなかった松本だが、この日は「（高田が病院から会場に）戻って試合を見ていたので安心し、少し実感が湧いてきた」と振り返った。高田との再戦は「もちろん受ける」と前向き。今後