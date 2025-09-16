◇世界陸上第3日（2025年9月15日国立）男子マラソンは珍現象の重なる異例のレースだった。マラソンではめったにないフライングでのスタートやり直しで始まり、優勝争いは同タイムの着差ありの決着。先に前に出たペトロス（ドイツ）を、最後の直線でシンブ（タンザニア）が差し切った。同タイムの2人の差はわずか0秒03。17年ロンドン大会銅メダルの実力者は「自分が優勝したと気づかなかった。会場内のスクリーンに自分の名