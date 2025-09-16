読売テレビは、10月1日から日本テレビ系の情報番組『ZIP!』（月〜金前5：50〜前9：00）内で関西ローカルパートを放送すると発表。関西ローカルパートのMCに今年4月読売テレビに入社したばかりの吉澤真彩、増田陽名、藤岡宗我の新人アナウンサーを務める。【写真】ガッツポーズ！『ZIP!』関西ローカルパートでMCを務める読テレ新人アナ関西ローカルパートは、毎週月曜〜木曜午前7時40分頃〜55分頃、金曜午前6時6分〜54分・午