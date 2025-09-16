読売テレビはこのほど、10月1日から朝の情報番組として、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）を放送し、同番組内で関西ローカルパートを設けると発表した。30日の放送をもって終了する朝の生情報番組「す・またん！」（月〜金曜午前5時10分）の後枠となる。ローカルパートは月〜木曜の午前7時40〜55分ごろ、金曜の6時6〜54分、同7時40〜55分ごろの放送となる。ローカルパートのMCは今年入社した吉澤真彩、増田陽名、藤岡