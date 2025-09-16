3度目の防衛戦で4回TKO負けし、王座から陥落した前WBO世界バンタム級王者の武居由樹（大橋）について、大橋会長は「元気にしている。（再起は）もちろん。ケガも全然ない」と報告した。同じキック出身の那須川天心（帝拳）との夢対決については「こだわります」と実現させる意向。王者同士でなくても“ノンタイトル戦”での激突にも前向きで、「ファンが望む戦いは必要」と約束した。