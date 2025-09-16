◇ラグビーパシフィック・ネーションズカップ準決勝日本62ー24トンガ（2025年9月15日米コロラド州デンバー）世界ランキング13位の日本は14日、同16位のトンガに62―24で快勝し、決勝進出を決めた。62得点、8トライはいずれも日本のトンガ戦最多。プレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）にはPR竹内柊平（27＝東京SG）が選ばれた。20日の決勝は6年ぶりの優勝を目指し、同9位のフィジーと対戦する。6日の米国戦では47―21で