◇大相撲秋場所2日目（2025年9月15日両国国技館）豊昇龍が過去の対戦で3勝10敗だった高安を退けて連勝発進した。巻き替えや下手投げなど多彩な攻めで圧倒。八角理事長（元横綱・北勝海）は「投げにいっていないし、稽古をしているから体が動いている。巻き替えも速かった」と絶賛した。横綱昇進後は3場所で2度の途中休場。横綱初優勝へ「内容は悪くない。一日一番、全力を出したい」と意欲十分に話した。