◇大相撲秋場所2日目（2025年9月15日両国国技館）豊昇龍が久々にやってくれるのではないか。そう思わせるような、アピール十分の勝ち方でした。立ち合いで高安に得意の左差しを許した。いつもなら強引な投げなどに頼って墓穴を掘っていたでしょう。しかし、この日は巻き替えなど動きで劣勢を挽回。すくい投げなどを交えて終始、主導権を握りながら最後はもろ差しになった。スピード勝負に持ち込まれてはさすがの高安もなすす