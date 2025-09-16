◇大相撲秋場所2日目（2025年9月15日両国国技館）大関獲りの若隆景は今場所の初白星を挙げた。立ち合いから低い体勢で攻め込み、右を差して力強く寄り切った。「下から（攻めることができて）良かったと思う」。初日は伯桜鵬の突きに後退して黒星発進も1日で立て直し「集中して自分の相撲を取ろうと思ってやりました」と手応え。夏場所では2日目から7連勝するなど12勝を挙げた。「明日からもしっかり集中していきたい」と