【ニューヨーク＝小林泰裕】１５日のニューヨーク株式市場で、米グーグル親会社アルファベットの時価総額が一時、３兆ドル（約４４０兆円）を突破した。米メディアによれば、時価総額が３兆ドルを超えるのは史上４社目となる。１５日の取引で、アルファベットの株価は一時前週末比で４％超上昇し、初めて時価総額が３兆ドルを超えた。グーグルを巡る反トラスト法独占禁止法）訴訟で、米連邦地裁が２日、ウェブブラウザー「ク