ＳｎｏｗＭａｎの阿部亮平（３１）が、今年１３５周年を迎えた紅茶ブランド「リプトン」のブランドアンバサダーに１６日から就任する。阿部は紅茶について「一番よく飲むのは勉強中なんですけど、リフレッシュしたいなと思ったときには紅茶が近くにある感じです」と普段から愛飲していることを明かした。それだけにアンバサダーに決まったことに感激しており、「とても嬉しいですし光栄です。僕の人生のすごく近いところにリ