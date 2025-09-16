Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の宮田俊哉（３７）が、イメージキャラクターを務めるアデランスの新ＣＭ（１６日から全国放送）に出演。キレキレのダンスを披露している。髪が「増殖する」ことに引っかけ、宮田が５人に増殖。フォーメーションを組んで「増える♪映える♪かなえる♪」の音楽に合わせてダンスを繰り広げる。５人分を１人で踊った宮田は「全部“宮田”のレンジャーが生まれますね。アデランス戦隊！」とできばえに気に入っ