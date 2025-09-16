女優の吉岡里帆（32歳）が、9月14日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。連続ドラマ「御上先生」（TBS系）で共演した生徒役を、今でも追いかけていると語った。日曜劇場「御上先生」で吉岡里帆と共演した永瀬莉子が、番組のゲストとして登場。永瀬は先日写真集を発売したが、教師役だった吉岡は今でも生徒だった人たちを追いかけているため、「私、実はさ、予約してたの、普通に」と言って永瀬を喜ば