◇レスリング世界選手権第2日（2025年9月14日ザグレブ）男子フリースタイル86キロ級決勝では1点も奪えず完敗した石黒隼は「実力差を感じた。こんな形で終わってしまって悔しい」とうなだれた。相手の鋭いタックルに対応できず、一方的な展開に「今後についてはいろいろ考えたい」とまで言った。ただメダルなしに終わったパリ五輪から一転、世界の猛者が集う中重量級では18年大会92キロ級で3位だった松本篤史以来のメダル