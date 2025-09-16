アメリカのトランプ政権は、日本への自動車関税の引き下げを16日から実施すると明らかにしました。トランプ政権は連邦官報に掲載予定の文書を公表し、日本時間のきょう午後1時1分から、日本から輸入する自動車や自動車部品に課す関税の引き下げを実施すると発表しました。乗用車への関税は27.5%から15%に下がります。また、「相互関税」についても軽減措置を適用するとしていて、「取りすぎた」関税については8月7日にさかのぼって