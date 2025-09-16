◇明治安田J1第29節FC東京1ー0東京V（2025年9月15日味スタ）明治安田J1リーグは1試合が行われ、FC東京が東京Vを1―0で破り、勝ち点を34に伸ばして14位に浮上した。後半15分にFW長倉幹樹（25）が左足で今季リーグ5点目となる決勝点。チームに08年以来約17年ぶりとなる東京ダービーでの勝利をもたらした。