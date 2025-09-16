SnowManの阿部亮平（31）が紅茶ブランド「リプトン」のアンバサダーに就任した。来月1日から全国で放映される新CMに出演する。アイドルとして活躍する一方で、上智大大学院卒でクイズ番組でも活躍。「紅茶を一番よく飲むのは勉強中。ダンスの練習の隙間時間も、ワンランク上の自分時間を過ごせているような感じがして、とてもホッとできますよね」と紅茶は日常で欠かせないもので、「誰かの人生をずっと支えているリプトンの