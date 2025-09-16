【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは15日、イスラエル軍がイスラム組織ハマス幹部を狙いカタールで実施した空爆を巡り、イスラエルのネタニヤフ首相が事前にトランプ米大統領に通知していたと報じた。