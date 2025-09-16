【モデルプレス＝2025/09/16】Snow Manの阿部亮平が、紅茶ブランド「リプトン」のブランドアンバサダーに就任。10月1日より新テレビCM「緑茶が香っちゃダメですか？」篇、「イエローラベルのおいしさの秘密」篇（15秒）が全国公開される。【写真】Snow Man阿部亮平、マフラー包まるキュートな姿◆阿部亮平、紅茶の香りにうっとり撮影日はあいにくの荒天だったにも関わらず、阿部の明るい笑顔と爽やかな表情、そしてスタジオに漂う