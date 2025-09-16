◆米大リーグジャイアンツ２―１０ドジャース（１４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で出場。史上６人目の２年連続５０本塁打は次戦以降に持ち越しとなったが、９回に幸運な安打で今季最長タイの１９試合連続出塁、自己最多の１３５得点目をマーク。地区優勝マジック「１０」としたチームの大勝に