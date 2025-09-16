ＳｎｏｗＭａｎの阿部亮平（３１）が、１６日から紅茶ブランド「リプトン」のブランドアンバサダーに就任する。２０２５年にブランド誕生１３５周年を迎えた「リプトン」。阿部は「リプトンイエローラベル」「リプトングリーンティー」シリーズの広告ビジュアルに登場するほか、１０月１日に公開される新ＣＭにも出演する。阿部は「とてもうれしいですし、とても光栄でした。誰かの人生をずっと支えているリプトンのよ