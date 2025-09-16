11人組グローバルボーイズグループ・INIが、13日、14日、15日の3日間にわたって、愛知・バンテリンドームナゴヤで『2025 INI LIVE [XQUARE MASTERPIECE]』を開催した。【ライブ写真】サプライズゲストも登場！ライブで輝くINI■MINI（ファンネーム）とともに“革命”開幕フラッグを掲げたダンサーが続々と現れ、上空からINIのメンバーが登場すると、至るところから悲鳴のような歓声が上がった。幕開けにふさわしい「WMDA（Wher