KOICHI DOMOTO名義による堂本光一の最新アルバム『RAISE』が、初週8.5万枚を売り上げで9月16日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位に初登場。2021年6月14日付『PLAYFUL』以来、4年3ヶ月ぶり、3作連続・通算6作目の1位を獲得した。【全身ショット】スタイリッシュ！レザージャケットでビシッと登場した堂本光一「気持ちを高める」「盛り上げる」「励ます」といった意味を持つ「RAISE」を冠した今作は、「A new s