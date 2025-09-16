9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が、紅茶ブランド「リプトン」が2025年にブランド誕生135周年を迎えたことを記念したアンバサダーに、16日から起用される。阿部は、「リプトン イエローラベル」「リプトン グリーンティー」シリーズの広告ビジュアルに登場する。それぞれの世界観を表現した新CMは、10月1日から公開予定としている。【別ビジュアル】グリーンの中で…爽やかな笑顔を見せる阿部亮平香りとおいしさを引き出す