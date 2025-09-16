Snow Man阿部亮平（31）が、紅茶ブランド「リプトン」の新CMに出演する。阿部はブランド誕生135周年を記念したブランドアンバサダーに就任。笑顔で前向きに過ごすというブランド理念を体現する姿から起用され「誰かの人生を支えているリプトンのような存在に僕もなれたら良いなと思いますし、魅力を発信できる立場になってとてもうれしいです」と喜んだ。阿部が出演する新CMは10月1日から放映。