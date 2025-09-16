Kis−My−Ft2宮田俊哉（37）が「アデランス」新CMに出演する。宮田が「増える♪映える♪かなえる♪」と歌いながらキレキレダンスを披露し、新定額増毛「ピンポイントファーストパック」をアピール。このために髪色を黒髪に変え撮影に臨んだという。「同性の後輩とかからも、あの人かっこいいよなって言われるおじさんになりたいんです。年齢問わず、早めにいろいろケアしてかっこいい大人を目指すのはすてきなこと」と理想を語った