ビルロワドガロー仏中銀総裁の発言が伝わっており、バイル前首相の予算案は税の公平性で改善の余地あると述べた。その上で仏中銀は２６年のＧＤＰを０．９％、２７年を１．１％と予測。伴に０．１％ポイント下方修正した。また、フランスは２０２９年の赤字目標を３％に維持すべきとも述べている。