◇米女子ゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権最終日（2025年9月14日米オハイオ州TPCリバースベンド（パー72））最終ラウンドが14日に行われ、3位から出た山下美夢有（24＝花王）は69で回り、通算17アンダーで4位だった。同じく3位スタートの岩井千怜（23＝Honda）は71で回り、65の畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）と並び15アンダーで5位。68をマークしたチャーリー・ハル（29＝英国）が20アンダーで