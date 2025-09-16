【ザグレブ＝平地一紀】レスリングの世界選手権は１５日、ザグレブで行われ、男子フリースタイル７４キロ級は、高橋海大（日体大）が初の優勝を果たした。日本勢としては、今大会二つ目の金メダル。パリ五輪金で同６５キロ級の清岡幸大郎（カクシングループ）と女子５９キロ級の尾西桜（日体大）は決勝進出。男子フリースタイル９７キロ級の吉田アラシ（日大）と女子５５キロ級の内田颯夏（同）は準決勝で敗れ、３位決定戦に回っ