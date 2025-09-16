名古屋市西区の会社敷地内で15日朝早く、ごみ箱が焼けた不審火で、警察は44歳の女を逮捕しました。近くの住宅でも、郵便ポストが焼ける不審火が起きていて、警察が関連を調べています。 器物損壊の疑いで逮捕されたのは、西区に住む、44歳の無職の女です。 警察によりますと、女は15日午前4時45分ごろ、西区八筋町の会社敷地内で、何らかを介して、ごみ箱2個に火をつけて、壊した疑いが持たれています。 この不審火に