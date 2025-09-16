NY株式15日（NY時間13:07）（日本時間02:07） ダウ平均45845.64（+11.42+0.02%） ナスダック22326.60（+185.50+0.84%） CME日経平均先物44680（大証終比：+200+0.45%） 欧州株式15日終値 英FT100 9277.03（-6.26-0.07%） 独DAX 23748.86（+50.71+0.21%） 仏CAC40 7896.93（+71.69+0.92%） 米国債利回り 2年債 3.533（-0.023） 10年債 4.030（-0.034） 30年債 4.648（-