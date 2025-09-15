「誰と会ってたの？」「なんで返信遅いの？」最初は愛情の深さだと感じていても、次第にその嫉妬や独占欲に息苦しさを覚えることはありませんか？ そこで今回は、そんな“独占欲男子”との恋が危険な「理由」を解説します。「好きだから」の裏には支配欲がある独占欲男性は「君が大事だから」と言いながら、実際はあなたをコントロールしようとしがち。男友達との連絡を嫌がる、服装に口を出す、外出を細かくチェックするなど、一