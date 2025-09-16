中国発の動画投稿アプリ「TikTok」のアメリカ事業をめぐり、アメリカと中国は問題解決の枠組み合意に達しました。スペインで行われていたアメリカと中国の貿易協議をめぐり、15日、中国側の通商交渉を担当する李成剛商務次官が会見を開きました。協議では「TikTok」問題の解決や投資障壁の削減、経済・貿易協力促進の枠組み合意に達したということです。具体的な合意の中身については明らかにしませんでした。李商務次官は「TikTok