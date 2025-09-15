気になる男性が必ずしも好意を持ってくれるわけではなく、男性によっては「遊び相手にちょうどいいかな」と思っていることさえあるもの。そこで今回は、男性が遊び目的の女性に「しがちなこと」を紹介します。ボディタッチがしつこい遊び目的で女性に近づく男性は、他の男性と比べてボディダッチがしつこい傾向があります。２人になった瞬間、肩を抱いてきたり、太ももに手を置いてきたりするような男性は要注意です。自分都合で「