昨シーズン限りでリールを退団した元フランス代表DFサミュエル・ウンティティが現地９月15日、自身のインスタグラムを更新。現役引退を発表した。「浮き沈みの激しいキャリアを経て、別れを告げる時が来ました。情熱を込めて全てを捧げたので、後悔は全くありません。共に歩んできたすべてのクラブ、会長、監督、選手に感謝します。オリンピック・リヨン、FCバルセロナ、リールOSC、レッチェ、そしてフランス代表チームに感謝し